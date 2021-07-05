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Британия разрешила заполнение стадионов зрителями на 100%

Англия
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Главный вопрос - с каких пор

Британия разрешила заполнение стадионов зрителями на 100%

Фото: bazasport.com

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал смягчение ограничений по поводу пандемии COVID-19. В частности стадионы смогут получить 100% заполнение болельщиками с 19 июля.

Окончательное решение по этому вопросу должны принять 12 июля. Еще должны обсудить потребность паспорта полной вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста при входе на трибуну, информирует ВВC.

Напомним, что финал Евро-2020 состоится 11 июля. А вот сезон в Английской Премьер-лиге стартует в августе.

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В статье: АПЛ Чемпионат Шотландии коронавирус
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