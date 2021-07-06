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Гвардиола: С сегодняшними ценами Манчестер Сити не станет покупать нападающего

Англия
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Где-то расстроился один форвард по имени Харри

Гвардиола: С сегодняшними ценами Манчестер Сити не станет покупать нападающего

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отметил, что у клуба нет денег на приобретение форварда этим летом. Цитирует испанца в интервью TV3.

"С сегодняшними ценами мы не станем покупать нападающего. Это невозможно, мы не можем позволить себе такие траты. Все клубы испытывают финансовые проблемы. Мы – не исключение".

"У клуба есть Габриэл Жезус, Ферран Торрес, они прекрасно действовали на этой позиции. У нас в академии есть молодые игроки. Мы часто играли с ложной девяткой. Я не знаю, что будет. Может, мы и купим кого-то, но, возможно, мы не усилим позицию форварда на следующий сезон. Сегодня выше вероятность того, что мы не купим нападающего вообще".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
Goal.com

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