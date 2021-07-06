Гвардиола: С сегодняшними ценами Манчестер Сити не станет покупать нападающего

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отметил, что у клуба нет денег на приобретение форварда этим летом. Цитирует испанца в интервью TV3.

"С сегодняшними ценами мы не станем покупать нападающего. Это невозможно, мы не можем позволить себе такие траты. Все клубы испытывают финансовые проблемы. Мы – не исключение".

"У клуба есть Габриэл Жезус, Ферран Торрес, они прекрасно действовали на этой позиции. У нас в академии есть молодые игроки. Мы часто играли с ложной девяткой. Я не знаю, что будет. Может, мы и купим кого-то, но, возможно, мы не усилим позицию форварда на следующий сезон. Сегодня выше вероятность того, что мы не купим нападающего вообще".