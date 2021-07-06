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Эвертон начинает строительство нового стадиона
Фото: Sky Sport
Английский "Эвертон" готов взяться за строительство нового стадиона на севере родного города Ливерпуль в портовом районе Брэмли Мур.
Клуб подтвердил, что строительство новой арены начнется уже в этом месяце - 26 июля.
Завершится строительство в 2024 году, а первый матч состоится в сезоне 2024/25.
Стадион будет вмещать 52 888 зрителей.
Сейчас "Эвертон" играет на стадионе "Гудисон Парк", который был построен в 1892 году, пережил несколько реконструкций и вмещает 40 000 зрителей.
По итогам сезона 2020/21 "Эвертон" занял 10 место.
Команда сменила главного тренера, им стал Рафаэль Бенитес.
В новом сезоне "Эвертон" стартует 14 августа встреча с "Саутгемптоном".
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