С нашивкой в память о погибших на Хиллсборо. Ливерпуль представил гостевую форму на сезон-2021/22

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" презентовал экипировку, в которой мерсисайдцы будут проводить выездные матчи в следующей кампании. Специальный комплект выполнен в кремовом цвете, на рукавах и воротнике есть темно-зеленые вставки.

Форма вдохновлена комплектом, в котором "Ливерпуль" выступал в сезоне-1996/97. На задней части воротника нашита цифра 96. Она нанесена в память о болельщиках команды, которые погибли в давке на стадионе "Хиллсборо".

Сайт "красных" отмечает, что джерси от американской компании Nike на 100% изготовлены из переработанных материалов. Вместе с формой в продажу поступят тренировочные комплекты.

"Retro mate, retro!"



The Reds’ first reaction to our new away kit ???? ???? @LFCRetail ???? pic.twitter.com/qN7Ai4jHtL