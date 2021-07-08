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С нашивкой в память о погибших на Хиллсборо. Ливерпуль представил гостевую форму на сезон-2021/22

Англия
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Новые джерси

С нашивкой в память о погибших на Хиллсборо. Ливерпуль представил гостевую форму на сезон-2021/22

Liverpool

Новина українською

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" презентовал экипировку, в которой мерсисайдцы будут проводить выездные матчи в следующей кампании. Специальный комплект выполнен в кремовом цвете, на рукавах и воротнике есть темно-зеленые вставки.

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Форма вдохновлена комплектом, в котором "Ливерпуль" выступал в сезоне-1996/97. На задней части воротника нашита цифра 96. Она нанесена в память о болельщиках команды, которые погибли в давке на стадионе "Хиллсборо".

Сайт "красных" отмечает, что джерси от американской компании Nike на 100% изготовлены из переработанных материалов. Вместе с формой в продажу поступят тренировочные комплекты.

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В статье: Ливерпуль футбольная форма
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