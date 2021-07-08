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Сон Хин Мин станет лицом видеоигры
Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) объявили о сотрудничестве с корейским легионером английского "Тоттенхэма" вингером Сон Хин Мином.
В официальном Твиттере видеоигры появилась публикация со скриншотом скина футболиста и надписью "Сон идет".
PlayerUnknown's Battlegrounds - корейский видеоигра, созданная под влиянием кинофильма "Королевская битва" (2000 года).
В PlayerUnknown's Battlegrounds до 100 игроков находятся на территории, где каждый имеет целью остаться последним уцелевшим в "Королевской битве". Для этого они могут воевать друг с другом, или наоборот скрываться. Есть три режима "Королевской битвы" - "Соло" (один игрок против остальных), "Дуо" (два человека в команде) и "Бригада" (команда из трех-четырех человек). В последнем случае победителями становятся все участники команды.
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