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Сон Хин Мин станет лицом видеоигры

Англия
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Сон Хин Мин станет лицом видеоигры

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Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) объявили о сотрудничестве с корейским легионером английского "Тоттенхэма" вингером Сон Хин Мином.

В официальном Твиттере видеоигры появилась публикация со скриншотом скина футболиста и надписью "Сон идет".

PlayerUnknown's Battlegrounds - корейский видеоигра, созданная под влиянием кинофильма "Королевская битва" (2000 года).

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В PlayerUnknown's Battlegrounds до 100 игроков находятся на территории, где каждый имеет целью остаться последним уцелевшим в "Королевской битве". Для этого они могут воевать друг с другом, или наоборот скрываться. Есть три режима "Королевской битвы" - "Соло" (один игрок против остальных), "Дуо" (два человека в команде) и "Бригада" (команда из трех-четырех человек). В последнем случае победителями становятся все участники команды.

Сон Хин Мин станет лицом видеоигры - изображение 1
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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин
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