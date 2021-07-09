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Лучший молодой игрок EFL достался Кристал Пэлас
19-летний атакующий полузащитник Майкл Олизе перешел в АПЛ в "Кристал Пэлас".
Переходит он из "Рединга", который занял 7 место в Чемпионшипе.
Олизе в его составе провел 46 матчей, забил 7 голов.
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Майкл по итогам сезона 2020/21 получил награду как лучший молодой игрок EFL, которая объединяет Чемпионшип, а также первую и вторую лиги.
Сумма трансфера - 9,3 млн евро.
Контракт подписан до лета 2026 года.
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