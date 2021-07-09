Рейтинг спортсменов, которых чаще всего обижают в соцсетях: 5 человек - из футбола

Американская букмекерская контора Pickswise составила таблицу со спортсменами, которых чаще всего обижают в соцсетях.

Конечно, американцы сделали акцент именно на англоязычных чемпионатах.

Поэтому и в их рейтинге нашлось место Маркусу Рашфорд, Криштиану Роналду, Месуту Озилу, Стэну Коллимору и Полю Погба.

Всего в рейтинге 20 спортсменов, в том числе из бейсбола, американского футбола, баскетбола и НАСКАР.