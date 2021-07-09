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Лестер подпишет флангового защитника, который играл в сборной Англии

Англия
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Даже против Украины в 2012-м, правда последний раз его вызвали в 2017-м

Лестер подпишет флангового защитника, который играл в сборной Англии

Фото: Italia News Today/автор невідомий

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31-летний защитник левого фланга Райан Бертранд присоединится к английскому "Лестеру" за 3-летним контрактом и возможностью продления до июня 2024 года.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, сделка завершена и подтверждена, а Бертранд будет объявлен новым игроком "Лестера" в ближайшие дни.

Райан с 2006 по 2015 годы был в "Челси", а с 2015-го - в "Саутгемптоне". В прошлом сезоне провел 34 поединка за команду, отдал 1 ассист.

Сейчас у него завершился контракт с клубом и он переходит в качестве свободного агента.

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В статье: Райан Бертранд Челси (Лондон) "Саутгемптон" Лестер Сити Фабрицио Романо
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