Лестер подпишет флангового защитника, который играл в сборной Англии

31-летний защитник левого фланга Райан Бертранд присоединится к английскому "Лестеру" за 3-летним контрактом и возможностью продления до июня 2024 года.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, сделка завершена и подтверждена, а Бертранд будет объявлен новым игроком "Лестера" в ближайшие дни.

Райан с 2006 по 2015 годы был в "Челси", а с 2015-го - в "Саутгемптоне". В прошлом сезоне провел 34 поединка за команду, отдал 1 ассист.

Сейчас у него завершился контракт с клубом и он переходит в качестве свободного агента.