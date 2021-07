Арсенал подписал молодого защитника Бенфики

Лондонский "Арсенал" оформил сделку о трансфере 21-летнего защитника "Бенфики" Нуно Тавареша.

О сумме соглашения неизвестно. Молодой португалец подписал с клубом долгосрочный контракт. Также сообщается, что "Арсенал" заплатит за флангового защитника 8 млн евро.

Тавареш сыграл за "Бенфику" 41 матч, забил 1 гол и сделал 7 ассистов.

Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares ???? pic.twitter.com/379qyLXrxG