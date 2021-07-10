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Арсенал подписал молодого защитника Бенфики

Англия
(1 голосов)

Игрок попробует свои силы в английском чемпионате

Арсенал подписал молодого защитника Бенфики

ФК Арсенал/Автор невідомий

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Лондонский "Арсенал" оформил сделку о трансфере 21-летнего защитника "Бенфики" Нуно Тавареша.

О сумме соглашения неизвестно. Молодой португалец подписал с клубом долгосрочный контракт. Также сообщается, что "Арсенал" заплатит за флангового защитника 8 млн евро.

Тавареш сыграл за "Бенфику" 41 матч, забил 1 гол и сделал 7 ассистов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Бенфика (Лиссабон) Микель Артета
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Источник:
Сайт ФК "Арсенал"

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