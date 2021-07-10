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Арсенал подписал молодого защитника Бенфики
Игрок попробует свои силы в английском чемпионате
ФК Арсенал/Автор невідомий
Лондонский "Арсенал" оформил сделку о трансфере 21-летнего защитника "Бенфики" Нуно Тавареша.
О сумме соглашения неизвестно. Молодой португалец подписал с клубом долгосрочный контракт. Также сообщается, что "Арсенал" заплатит за флангового защитника 8 млн евро.
Тавареш сыграл за "Бенфику" 41 матч, забил 1 гол и сделал 7 ассистов.
Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares ???? pic.twitter.com/379qyLXrxG— Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021
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Источник:Сайт ФК "Арсенал"
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