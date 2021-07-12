Вест Хэм все ближе к подписанию контракта с форвардом Челси

"Вест Хэм" опередит главного соперника "Астон Виллу" в битве за нападающего "Челси" Тэмми Абрахама этим летом, пишет Sun. Сумма возможной сделки не разглашается.

Ранее руководство "Челси" было намерено включить Абрахама в сделку по Холанду.

23-летний англичанин забил 12 голов и отдал 6 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах за "синих" в прошлом сезоне.