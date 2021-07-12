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Вест Хэм все ближе к подписанию контракта с форвардом Челси
Абрахам может сменить клубную прописку
"Вест Хэм" опередит главного соперника "Астон Виллу" в битве за нападающего "Челси" Тэмми Абрахама этим летом, пишет Sun. Сумма возможной сделки не разглашается.
Ранее руководство "Челси" было намерено включить Абрахама в сделку по Холанду.
23-летний англичанин забил 12 голов и отдал 6 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах за "синих" в прошлом сезоне.
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