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Вест Хэм все ближе к подписанию контракта с форвардом Челси

Англия
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Абрахам может сменить клубную прописку

Вест Хэм все ближе к подписанию контракта с форвардом Челси

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"Вест Хэм" опередит главного соперника "Астон Виллу" в битве за нападающего "Челси" Тэмми Абрахама этим летом, пишет Sun. Сумма возможной сделки не разглашается.

Ранее руководство "Челси" было намерено включить Абрахама в сделку по Холанду.

23-летний англичанин забил 12 голов и отдал 6 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах за "синих" в прошлом сезоне.

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Тэмми Абрахам
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