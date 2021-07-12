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Арсенал ведет переговоры с полузащитником Вулверхэмптона
Лондонский Арсенал ищет усиление
"Арсенал" начал переговоры с "Вулверхэмптоном" по поводу подписания опорного полузащитника Рубена Невеша, сообщает издание Record.
Технический директор "Арсенала" Эду и главный тренер Микель Артета усердно работают над подписанием новых игроков, и хавбек "волков" Невес - входит в шорт-лист клуба.
В минувшем сезоне на счету португальца 5 голов и 1 ассист в 36 матчах АПЛ.
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