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Арсенал ведет переговоры с полузащитником Вулверхэмптона

Англия
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Лондонский Арсенал ищет усиление

Арсенал ведет переговоры с полузащитником Вулверхэмптона

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"Арсенал" начал переговоры с "Вулверхэмптоном" по поводу подписания опорного полузащитника Рубена Невеша, сообщает издание Record.

Технический директор "Арсенала" Эду и главный тренер Микель Артета усердно работают над подписанием новых игроков, и хавбек "волков" Невес - входит в шорт-лист клуба.

В минувшем сезоне на счету португальца 5 голов и 1 ассист в 36 матчах АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Рубен Невеш
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