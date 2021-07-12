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Twitter удалил около тысячи расистских высказываний в адрес Санчо, Рашфорда и Сака
Игроки не реализовали пенальти
Getty Images / Global Images Ukraine
Администрация социальной сети Twitter удалила свыше 1 тысячи расистских высказываний в адрес игроков сборной Англии после поражения в финале Евро от Италии (1:1, пенальти 2:3), информирует ТАСС со ссылкой на Reuters.
Темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков. Рашфорд и Санчо родились в семьях выходцев из Вест-Индии, Сака — британец с нигерийскими корнями.
Официальный представитель соцсети заявил, что "отвратительным расистским оскорблениям" не может быть места в Twitter. Учетные записи авторов ряда удаленных сообщений были временно заблокированы.
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