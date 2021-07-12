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Twitter удалил около тысячи расистских высказываний в адрес Санчо, Рашфорда и Сака

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Игроки не реализовали пенальти

Twitter удалил около тысячи расистских высказываний в адрес Санчо, Рашфорда и Сака

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация социальной сети Twitter удалила свыше 1 тысячи расистских высказываний в адрес игроков сборной Англии после поражения в финале Евро от Италии (1:1, пенальти 2:3), информирует ТАСС со ссылкой на Reuters.

Темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков. Рашфорд и Санчо родились в семьях выходцев из Вест-Индии, Сака — британец с нигерийскими корнями.

Официальный представитель соцсети заявил, что "отвратительным расистским оскорблениям" не может быть места в Twitter. Учетные записи авторов ряда удаленных сообщений были временно заблокированы.

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В статье: Маркус Рашфорд Национальная сборная Англии Джейдон Санчо Букайо Сака
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Комментарии (9)
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loloper45 (teio)
12.07.2021 в 19:34
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.07.2021 в 19:24
Єврейський твітер занадто прискіпливо оберігає людей , національна кухня яких свіжозірваний банан . Невже нове пришестя зроблять чорноликим ?!
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+2
-1
Litb@rski (Кёльн)
12.07.2021 в 19:11
Белокожих можно и в хвост и в гриву ипать. , а чеонокожих .....ни ни ...табу....святые коровы мать их...
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+3
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
12.07.2021 в 19:22
Так вы же тоже, донецкие беженцы, на их месте ! Кто вас любит ??? Кто уважает ???? Приходится прятатся ,писать в никах Кельн,Барселона,Амстердам,Осло,Гетеборг.... Хотя дальше соседней Оторвиколесовки не выезжал никогда.... Правда же ???
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+2
-3
Litb@rski (Кёльн)
12.07.2021 в 20:05
Вы батенька или просто дебил или по себе судите
0
0
Ардалион
12.07.2021 в 18:51
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0
-1
ГенриВол (Волочиськ)
12.07.2021 в 18:28
А в недалекому 2012р. так галасали, що в Україні расизм. Вони в Україну не поїдуть на євро, бо тут таке робиться. Хай дивляться за собою.
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+5
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
12.07.2021 в 18:40
От да, де заяви Соула Кемпбела про расизм в Англії?
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+4
-2
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.07.2021 в 19:28
Та там один нігер вирішив випендриця , ніхто убогого не підтримав . Ну то було до колінопаду .
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+1
0


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