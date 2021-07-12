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МЮ ведет переговоры с Вараном

Англия
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Английский клуб активно интересуется игроком

МЮ ведет переговоры с Вараном

lequipe.fr

Новина українською

Французский защитник "Реала" Рафаэль Варан может продолжить свою карьеру в АПЛ. Игроком активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

Англичане ведут диалог с мадридским клубом, но официального предложения еще не поступало. Тем не менее, "МЮ" получил разрешение от "сливочных" вести переговоры также уже с самим игроком.

В минувшем сезоне Варан провел на поле 31 матч, в которых забил 2 гола.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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