Абрамович готов выделить 175 миллионов на трансфер Холанда

"Челси" продолжает интересоваться нападающим "Боруссии" Дортмунд Эрлингом Холандом.

Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на Bild, немецкий клуб выставил ценник в 160 миллионов евро, чтобы отпугнуть претендентов на форварда. Однако владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович желает в команде только Холанда, и никого другого.

Абрамович готов выделить 175 миллионов евро для обеспечения сделки. Часть из этих средств в дальнейшем планируется отбить за счет продажи игроков "Челси".

В минувшем сезоне 20-летний Холанд забил 27 голов за 28 матчей в Бундеслиге. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 130 миллионов евро.