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Абрамович готов выделить 175 миллионов на трансфер Холанда
Его не интересуют другие нападающие
Фото: Sky Sports
"Челси" продолжает интересоваться нападающим "Боруссии" Дортмунд Эрлингом Холандом.
Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на Bild, немецкий клуб выставил ценник в 160 миллионов евро, чтобы отпугнуть претендентов на форварда. Однако владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович желает в команде только Холанда, и никого другого.
Абрамович готов выделить 175 миллионов евро для обеспечения сделки. Часть из этих средств в дальнейшем планируется отбить за счет продажи игроков "Челси".
В минувшем сезоне 20-летний Холанд забил 27 голов за 28 матчей в Бундеслиге. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 130 миллионов евро.
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