  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Абрамович готов выделить 175 миллионов на трансфер Холанда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Абрамович готов выделить 175 миллионов на трансфер Холанда

Англия
(1 голосов)

Его не интересуют другие нападающие

Абрамович готов выделить 175 миллионов на трансфер Холанда

Фото: Sky Sports

Новина українською

"Челси" продолжает интересоваться нападающим "Боруссии" Дортмунд Эрлингом Холандом.

Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на Bild, немецкий клуб выставил ценник в 160 миллионов евро, чтобы отпугнуть претендентов на форварда. Однако владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович желает в команде только Холанда, и никого другого.

Абрамович готов выделить 175 миллионов евро для обеспечения сделки. Часть из этих средств в дальнейшем планируется отбить за счет продажи игроков "Челси".

В минувшем сезоне 20-летний Холанд забил 27 голов за 28 матчей в Бундеслиге. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 130 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Роман Абрамович Челси (Лондон) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Foot Mercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.07.2021 в 12:52
Ну и сразу попандос под финансовый бан...Если, конечно, предусмотрительно не занесут чемодан налички коррупционеру чеферину.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...