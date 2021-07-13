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Санчо прошёл медосмотр накануне трансфера в МЮ
Джейдон вскоре сменит клубную прописку
Getty Images / Global Images Ukraine
"Боруссия" из Дортмунда и "Манчестер Юнайтед" согласовали все условия трансфера полузащитника Джейдона Санчо. 21-летний англичанин прошел меодосбледование, о трансфере официально будет объявлено в ближайшее время, пишет в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма трансфера официально не называется, но, по информации СМИ, она составила 85 миллионов евро.
В чемпионате Германии на его счету 104 матча и 38 голов, в 21 игре в Лиге чемпионов он забил 5 голов.
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