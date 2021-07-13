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Бельерин сообщил руководству лондонского Арсенала, что хочет покинуть клуб
Защитник может покинуть команду Артеты
Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин близок к уходу из лондонского клуба, пишет журналист Джанлука ди Марцио. Испанец уже сообщил руководству "канониров", что хочет сменить команду.
Защитником активно интересуется "Интер", однако миланцам еще предстоит договориться о трансфере с руководством лондонцев.
В прошлом сезоне на счету защитника 35 матчей, в которых он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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