Бельерин сообщил руководству лондонского Арсенала, что хочет покинуть клуб

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин близок к уходу из лондонского клуба, пишет журналист Джанлука ди Марцио. Испанец уже сообщил руководству "канониров", что хочет сменить команду.

Защитником активно интересуется "Интер", однако миланцам еще предстоит договориться о трансфере с руководством лондонцев.

В прошлом сезоне на счету защитника 35 матчей, в которых он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.