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Бельерин сообщил руководству лондонского Арсенала, что хочет покинуть клуб

Англия
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Защитник может покинуть команду Артеты

Бельерин сообщил руководству лондонского Арсенала, что хочет покинуть клуб

Новина українською

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин близок к уходу из лондонского клуба, пишет журналист Джанлука ди Марцио. Испанец уже сообщил руководству "канониров", что хочет сменить команду.

Защитником активно интересуется "Интер", однако миланцам еще предстоит договориться о трансфере с руководством лондонцев.

В прошлом сезоне на счету защитника 35 матчей, в которых он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эктор Бельерин
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