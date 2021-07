Один из антигероев сборной Англии может быть недоступен в течение 12 недель

Форвард "МЮ" Маркус Рашфорд может пропустить старт будущего сезона. Об этом передает The Telegraph.

По их данным, нападающему потребуется операция на плече. Рашфорд давно беспокоило это повреждение и он надеялся провести операцию в ближайшее время, однако хирург будет недоступен до конца июля.

Exclusive: Marcus Rashford is facing the prospect of up to 12 weeks out after deciding to push ahead with surgery on a long-standing shoulder problem. He'd like it immediately but op expected at end of this month. Full story and details here: https://t.co/BqZvWiaERn #mufc #eng