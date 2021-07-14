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Челси попытается подписать Федерико Кьезу за 100 миллионов евро
Английский клуб сделал предложение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" предпринял попытку заполучить нападающего "Ювентуса" Федерико Кьезу, успешно выступившего со сборной Италии на чемпионате Европы — 2020.
По информации журналиста Кристиана Фалька в своём "твиттере", лондонский клуб сделал стартовое предложение по 23-летнему футболисту в размере € 100 млн и хотел начать переговоры, исходя из этой суммы. Однако туринцы отказались даже обсуждать потенциальную сделку.
В минувшем сезоне он принял участие в 33 встречах итальянской Серии А, забил девять мячей и отдал девять результативных передач.
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