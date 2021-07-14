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Челси попытается подписать Федерико Кьезу за 100 миллионов евро

Англия
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Английский клуб сделал предложение

Челси попытается подписать Федерико Кьезу за 100 миллионов евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" предпринял попытку заполучить нападающего "Ювентуса" Федерико Кьезу, успешно выступившего со сборной Италии на чемпионате Европы — 2020.

По информации журналиста Кристиана Фалька в своём "твиттере", лондонский клуб сделал стартовое предложение по 23-летнему футболисту в размере € 100 млн и хотел начать переговоры, исходя из этой суммы. Однако туринцы отказались даже обсуждать потенциальную сделку.

В минувшем сезоне он принял участие в 33 встречах итальянской Серии А, забил девять мячей и отдал девять результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Федерико Кьеза
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