Жоржиньо: В плане мастерства я не лучший футболист в мире

Полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо ответил на вопрос о потенциальном завоевании "Золотого мяча".

"Мы живём мечтами. Но надо быть честным. Я понимаю, что в плане мастерства я не лучший футболист в мире. Количество трофеев — тоже важный критерий, и никто в этом году не выиграл больше, чем я. Но как мне сравнивать себя с Месси, Роналду или Неймаром? У них совершенно другие характеристики. Всё зависит от критериев", — цитирует Жоржиньо Sport Mediaset.

Напомним, в минувшем сезоне Жоржиньо в составе "Челси" выиграл Лигу чемпионов. В финале синие переиграли "Манчестер Сити" (1:0). Летом 29-летний хавбек добавил к этому трофей чемпионата Европы, где он со сборной Италии в решающем матче одолел Англию в серии пенальти.