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Тоттенхэм назвал главную трансферную цель

Англия
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Шпоры хотят подписать Дэнни Ингса

Тоттенхэм назвал главную трансферную цель

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"Тоттенхэм Хотспур" намерен приобрести нападающего "Саутгемптона" Дэнни Ингса, сообщает The Telegraph.

По информации издания, лондонский клуб сделал 28-летнего футболиста своей приоритетной целью на летнее трансферное окно. Новый главный тренер "шпор" Нуну Эшпириту Санту решил перевести команду на схему с двумя форвардами и видит в Дэнни идеального партнёра для Гарри Кейна.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон" Дэнни Ингс
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