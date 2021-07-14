Тоттенхэм назвал главную трансферную цель

"Тоттенхэм Хотспур" намерен приобрести нападающего "Саутгемптона" Дэнни Ингса, сообщает The Telegraph.

По информации издания, лондонский клуб сделал 28-летнего футболиста своей приоритетной целью на летнее трансферное окно. Новый главный тренер "шпор" Нуну Эшпириту Санту решил перевести команду на схему с двумя форвардами и видит в Дэнни идеального партнёра для Гарри Кейна.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.