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Локателли согласовал контракт с Ювентусом

Англия
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Игрок может сменить клубную прописку

Локателли согласовал контракт с Ювентусом

calciomercato

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Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли продолжит карьеру в "Ювентусе". Футболист согласовал контракт с туринским клубом до лета 2026 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Конкуренцию "Ювентусу" хотят составить дортмундская "Боруссия" и "Арсенал", готовые заплатить до 35 миллионов евро, однако "Сассуоло" оценивает игрока в 40 млн евро. Туринцы на данном этапе работают над тем, чтобы в ближайшее время закрыть сделку по трансферу 23-летнего итальяца.

В прошедшем сезоне серии А Локателли провел в составе "Сассуоло" 34 матча, в которых отличился 4 голами и 2 голевыми передачами.

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В статье: Мануэль Локателли
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