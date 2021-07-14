Локателли согласовал контракт с Ювентусом

Полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли продолжит карьеру в "Ювентусе". Футболист согласовал контракт с туринским клубом до лета 2026 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Конкуренцию "Ювентусу" хотят составить дортмундская "Боруссия" и "Арсенал", готовые заплатить до 35 миллионов евро, однако "Сассуоло" оценивает игрока в 40 млн евро. Туринцы на данном этапе работают над тем, чтобы в ближайшее время закрыть сделку по трансферу 23-летнего итальяца.

В прошедшем сезоне серии А Локателли провел в составе "Сассуоло" 34 матча, в которых отличился 4 голами и 2 голевыми передачами.