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Эдуардо Камавинга может переехать в Испанию

Англия
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На игрока хватает претендентов

Эдуардо Камавинга может переехать в Испанию

Фото: twitter.com/siphillipssport

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" обеспокоен, что французский полузащитник может предпочесть Испанию для продолжения карьеры. Об этом сообщает The Telegraph, со ссылкой на авторитетные источники с “Олд Траффорд”.

Камавинга в свои 18 лет провел отличный сезон за "Ренн" и привлек внимание европейских грандов.

Ранее сообщалось, что главный претендент на вундеркинда – "Манчестер Юнайтед", но сейчас в клубе обеспокоены тем, что полузащитник может выбрать Испанию, где им интересуются "Реал" и "Барселона", которые, тем не менее, испытывают финансовые трудности.

"Манчестер Юнайтед" предлагает "Ренну" за Эдуардо 25 миллионов фунтов. Полузащитником также заинтересован лондонский "Челси".

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Ренн Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Эдуарду Камавинга
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