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Эдуардо Камавинга может переехать в Испанию
На игрока хватает претендентов
Фото: twitter.com/siphillipssport
"Манчестер Юнайтед" обеспокоен, что французский полузащитник может предпочесть Испанию для продолжения карьеры. Об этом сообщает The Telegraph, со ссылкой на авторитетные источники с “Олд Траффорд”.
Камавинга в свои 18 лет провел отличный сезон за "Ренн" и привлек внимание европейских грандов.
Ранее сообщалось, что
"Манчестер Юнайтед" предлагает "Ренну" за Эдуардо 25 миллионов фунтов. Полузащитником также заинтересован лондонский "Челси".
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