Эдуардо Камавинга может переехать в Испанию

"Манчестер Юнайтед" обеспокоен, что французский полузащитник может предпочесть Испанию для продолжения карьеры. Об этом сообщает The Telegraph, со ссылкой на авторитетные источники с “Олд Траффорд”.

Камавинга в свои 18 лет провел отличный сезон за "Ренн" и привлек внимание европейских грандов.

Ранее сообщалось, что главный претендент на вундеркинда – "Манчестер Юнайтед" , но сейчас в клубе обеспокоены тем, что полузащитник может выбрать Испанию, где им интересуются "Реал" и "Барселона", которые, тем не менее, испытывают финансовые трудности.

"Манчестер Юнайтед" предлагает "Ренну" за Эдуардо 25 миллионов фунтов. Полузащитником также заинтересован лондонский "Челси".