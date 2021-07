В Кубке Англии с сезона 2021/22 возвращаются переигровки

В Кубке Англии с сезона 2021/22 вернутся переигровки. Об этом сообщает официальная страница турнира в Twitter.

Переигровки будут с первого до четвёртого раунда турнира. Таким образом, в случае ничьей в первой игре пары будет назначена переигровка на другую дату на поле гостевой команды.

Replays have returned for the 2021-22 #EmiratesFACup season ????