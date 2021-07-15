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В Кубке Англии с сезона 2021/22 возвращаются переигровки
В розыгрыше турнира будет по одному матчу на каждой стадии
Daily Post
В Кубке Англии с сезона 2021/22 вернутся переигровки. Об этом сообщает официальная страница турнира в Twitter.
Переигровки будут с первого до четвёртого раунда турнира. Таким образом, в случае ничьей в первой игре пары будет назначена переигровка на другую дату на поле гостевой команды.
Replays have returned for the 2021-22 #EmiratesFACup season ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 15, 2021
Напомним, что действующим обладателем Кубка Англии является "Лестер".
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Источник:Twitter
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