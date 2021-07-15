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Джака в ближайшее время может стать игроком Ромы

Англия
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Футболист готов пойти на сокращение отпуска

Джака в ближайшее время может стать игроком Ромы

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака близок к тому, чтобы стать игроком "Ромы", пишет 15 июля Calciomercato.com.

По данным источника, сторонам сталось согласовать последние детали сделки. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро + 2,5 миллиона евро в виде бонусов. Также указано, что швейцарец готов сократить свой отпуск, чтобы раньше присоединиться к новой команде.

28-летний футболист в прошлом сезоне провел 45 матчей за "Арсенал" во всех турнирах и забил 1 мяч при 2 голевых передачах.

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В статье: Гранит Джака Рома (Рим)
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