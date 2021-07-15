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Экс-игрок Шахтера за следующие недели должен найти себе новый клуб
За 2 месяца поисков нового места работы для бразильского вингера Виллиана пока ничего не изменилось - он хочет покинуть "Арсенал" этим летом. Но нужна хорошая предложение.
В ближайшие недели игрок должен определиться с ней, на это также ждет совет "Арсенала", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
По Виллиану есть интерес со стороны европейских клубов и американского MLS - прошлым летом это был "Интер Майами".
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