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Бенитес ответил фанатам Эвертона, которые его ненавидят
Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен
Новый главный тренер английского "Эвертона" Рафаэль Бенитес рассказал, как относится к угрозам со стороны фанатов "ирисок".
Гораздо больше людей меня поддерживают, чем тех, кто угрожает. Поэтому мне нечего бояться.
Я хотел вернуться в АПЛ и работать в конкурентоспособной команде, мне все удалось. Уверен, что у нас все получится, - цитирует тренера Sky Sports.
Напомним, что причиной ненависти к Бенитеса со стороны фанатов является то, что он тренировал извечного соперника Эвертона из того же города - "Ливерпуль".
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