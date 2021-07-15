Бенитес ответил фанатам Эвертона, которые его ненавидят

Новый главный тренер английского "Эвертона" Рафаэль Бенитес рассказал, как относится к угрозам со стороны фанатов "ирисок".

Гораздо больше людей меня поддерживают, чем тех, кто угрожает. Поэтому мне нечего бояться.

Я хотел вернуться в АПЛ и работать в конкурентоспособной команде, мне все удалось. Уверен, что у нас все получится, - цитирует тренера Sky Sports.