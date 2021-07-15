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Бенитес ответил фанатам Эвертона, которые его ненавидят

Англия
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Бенитес ответил фанатам Эвертона, которые его ненавидят

Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен

Новина українською

Новый главный тренер английского "Эвертона" Рафаэль Бенитес рассказал, как относится к угрозам со стороны фанатов "ирисок".

Гораздо больше людей меня поддерживают, чем тех, кто угрожает. Поэтому мне нечего бояться.

Я хотел вернуться в АПЛ и работать в конкурентоспособной команде, мне все удалось. Уверен, что у нас все получится, - цитирует тренера Sky Sports.

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Напомним, что причиной ненависти к Бенитеса со стороны фанатов является то, что он тренировал извечного соперника Эвертона из того же города - "Ливерпуль".

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В статье: Рафаэль Бенитес Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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