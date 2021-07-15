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Победитель Лиги чемпионов стал "лисом"

Англия
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Победитель Лиги чемпионов стал "лисом"

Фото: Лестер

Новина українською

Левый латераль Райан Бертранд - новый игрок "Лестера".

Он присоединился к команде в качестве свободного агента. Контракт подписан до конца сезона 2022/23.

Райан с 2006 по 2015 годы был в "Челси", а с 2015-го - в "Саутгемптоне". В прошлом сезоне провел 34 поединка за команду, отдал 1 ассист.

В свое время Райан дебютировал в основной команде "Челси" в финале Лиги чемпионов с немецкой "Баварией" - тогда английские "пенсионеры" получили трофей.

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В статье: Чемпионат Англии Райан Бертранд Челси (Лондон) АПЛ "Саутгемптон" Лестер Сити
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