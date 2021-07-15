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Победитель Лиги чемпионов стал "лисом"
Фото: Лестер
Левый латераль Райан Бертранд - новый игрок "Лестера".
Он присоединился к команде в качестве свободного агента. Контракт подписан до конца сезона 2022/23.
Райан с 2006 по 2015 годы был в "Челси", а с 2015-го - в "Саутгемптоне". В прошлом сезоне
В свое время Райан
#WelcomeRyan! ???????? pic.twitter.com/MYu7vYGSSy— Leicester City (@LCFC) July 15, 2021
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