Победитель Лиги чемпионов стал "лисом"

Левый латераль Райан Бертранд - новый игрок "Лестера".

Он присоединился к команде в качестве свободного агента. Контракт подписан до конца сезона 2022/23.

Райан с 2006 по 2015 годы был в "Челси", а с 2015-го - в "Саутгемптоне". В прошлом сезоне провел 34 поединка за команду, отдал 1 ассист.