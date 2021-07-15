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В Британии начались задержания хулиганов, которые в соцсетях оскорбляли игроков сборной Англии
На расовой почве
В Англии начались задержания после волны обид в социальных сетях в адрес футболистов национальной команды.
В настоящее время задержаны 4 человека, которые отправляли игрокам сборной Англии обиды с акцентом на расовой почве.
Главный констебль Марк Робертс, сообщает Sky Sports, в своем заявлении пригрозил другим:
Если мы выясним, что вы совершили это преступление, то выследим вас, и вы столкнетесь с серьезными последствиями из-за своего позорного поведения.
Сборная Англии на Евро-2020 заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. В плей-офф подопечные Гарета Саутгейта победили Германию (2:0), Украину (4:0) и Данию (2:1 в овертайме) и впервые в своей истории вышли в финал. Но там уступили Италии в серии пенальти (1:1, по пенальти - 2:3).
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