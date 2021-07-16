Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал заинтересован в Тэмми Абрахаме
Челси отпускает еще одного форварда
Фото: twitter.com/PatrickTimmons1 / Автор неизвестен
"Арсенал" интересуется 23-летним нападающим лондонского "Челси" Тэмми Абрахамом. Страйкер не входит в планы Томаса Тухеля на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что
Тэмми Абрахам был основным в "Челси" до трансфера Тимо Вернера прошлым летом. Пока Лэмпард тренировал "аристократов" он ещё получал игровое время, но с приходом Томаса Тухеля стал игроком замены.
В прошлом розыгрыше АПЛ Абрахам выходил на поле 22 раза и забил 6 голов.
Популярное сейчас
- Уже с Минаем и один матч в 9 вечера. УПЛ утвердила расписание второго тура
- Арендованный у Шахтера футболист покинул Металлист 1925
- Разгромная победа Динамо, соперник Ворсклы в Лиге конференций. Главные новости за 15 июля
- Игроки сборной Англии не согласны с решением Саутгейта в финале Евро-2020
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО