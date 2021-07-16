Арсенал заинтересован в Тэмми Абрахаме

"Арсенал" интересуется 23-летним нападающим лондонского "Челси" Тэмми Абрахамом. Страйкер не входит в планы Томаса Тухеля на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Тэмми должен стать частью сделки по покупке Эрлинга Холланда , но "Боруссия" Д отказала "Челси".

Тэмми Абрахам был основным в "Челси" до трансфера Тимо Вернера прошлым летом. Пока Лэмпард тренировал "аристократов" он ещё получал игровое время, но с приходом Томаса Тухеля стал игроком замены.

В прошлом розыгрыше АПЛ Абрахам выходил на поле 22 раза и забил 6 голов.