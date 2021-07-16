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Арсенал заинтересован в Тэмми Абрахаме

Англия
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Челси отпускает еще одного форварда

Арсенал заинтересован в Тэмми Абрахаме

Фото: twitter.com/PatrickTimmons1 / Автор неизвестен

UA-Футбол
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"Арсенал" интересуется 23-летним нападающим лондонского "Челси" Тэмми Абрахамом. Страйкер не входит в планы Томаса Тухеля на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Тэмми должен стать частью сделки по покупке Эрлинга Холланда, но "Боруссия" Д отказала "Челси".

Тэмми Абрахам был основным в "Челси" до трансфера Тимо Вернера прошлым летом. Пока Лэмпард тренировал "аристократов" он ещё получал игровое время, но с приходом Томаса Тухеля стал игроком замены.

В прошлом розыгрыше АПЛ Абрахам выходил на поле 22 раза и забил 6 голов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Тэмми Абрахам
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