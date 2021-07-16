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Нуну Эшпириту Санту: Кейн — наш игрок, и точка

Англия
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Англичанин останется в составе шпор

Нуну Эшпириту Санту: Кейн — наш игрок, и точка

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Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Харри Кейна из клуба.

"Харри — наш игрок, и точка. Больше нечего обсуждать. Сейчас ему нужно восстановиться после Евро. Когда он восстановится, у нас появится время хорошо поговорить. Я уже жду момента, когда он вернется в общую группу. Харри Кейн — один из лучших футболистов в мире. Я желаю ему восстановиться как можно скорее. Мы амбициозная команда, хотим добиваться хороших результатов и рассчитываем на Кейна", — приводит Evening Standard слова Нуну Эшпириту Санту.

По данным Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.

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В статье: Харри Кейн Гарри Кейн
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