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Нуну Эшпириту Санту: Непросто сделать Тоттенхэм лучше
Наставник шпор рассказал о работе клуба на трансферном рынке
Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту рассказал о предстоящей работе клуба на трансферном рынке.
"Мы уже пообщались с Фабио Паратичи (спортивный директор "Тоттенхэма") и Стивом Хитченом (технический директор "Тоттенхэма"). Мы понимаем, что впереди много работы. Тяжело будет улучшить состав с учетом того, насколько он качественный. Нужно подобрать правильных футболистов. Мы постоянно общаемся с Фабио и Стивом. Они делают свою работу на рынке, а я буду делать свою на тренировочной базе. Непросто сделать "Тоттенхэм" лучше", — приводит Sky Sports слова Нуну Эшпириту Санту.
В сезоне-2020/21 "Тоттенхэм" занял 7-е место в чемпионате Англии и получил путевку в новый еврокубок, Лигу Конференций.
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