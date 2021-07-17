Манчестер Юнайтед готовит официальное предложение Реалу на счет трансфера Варана

Вскоре центральное защитное звено мадридского "Реала" может снова ослабнуть. Кроме Серхио Рамоса, который ушел с команды в статусе свободного агента, состав "сливочных" может покинуть Рафаэль Варан. "Манчестер Юнайтед" претендует на защитника и уже готовит официальное предложение испанцам. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Последние четыре дня продолжались переговоры между клубами на счет всех деталей. Ранее сообщалось, что сам игрок уже согласовал контракт с "манкунианцами" .

Варан хочет иметь опыт в выступлениях в АПЛ, поэтому готов перейти, если клубы смогут договориться между собой.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего француза в 70 млн евро. Его контракт с "Реалом" рассчитан всего еще на один сезон. За "сливочных" Рафаэль выступает с 2011-го года.