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Нуну Санту: Бэйл не останется в Тоттенхэме
Пока его будущее неизвестно
Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл, который прошлый сезон провел в аренде в "Тоттенхэма", не останется в лондонском клубе. Об этом сообщил новоиспеченный наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту.
"Тоттенхэм" будет готовиться к сезону без валлийца в составе. Напомним, что с сентября прошлого года по июнь текущего года Гарет находился в аренде в составе клуба из Северного Лондона. В целом он провел 34 встречи, в которых отметился 17 голами и 3 ассистами.
В Бэйла еще остался один год контракта с мадридским "Реалом". Пока его судьба неизвестна.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего валлийца в 18 млн евро.
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