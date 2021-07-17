Нуну Санту: Бэйл не останется в Тоттенхэме

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл, который прошлый сезон провел в аренде в "Тоттенхэма", не останется в лондонском клубе. Об этом сообщил новоиспеченный наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту.

"Тоттенхэм" будет готовиться к сезону без валлийца в составе. Напомним, что с сентября прошлого года по июнь текущего года Гарет находился в аренде в составе клуба из Северного Лондона. В целом он провел 34 встречи, в которых отметился 17 голами и 3 ассистами.

В Бэйла еще остался один год контракта с мадридским "Реалом". Пока его судьба неизвестна.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего валлийца в 18 млн евро.