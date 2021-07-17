Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити готов расстаться с двумя лидерами
Правда, уход маловероятен
Английский "Манчестер Сити" готов отпустить своих двух лидеров: вингеров Рахима Стерлинга и Рияда Мареза. Об этом сообщает The Athletic.
"Горожане" нацелены на трансферы Гарри Кейна и Джека Грилиша, поэтому им нужно продать игроков для содержания баланса финансовых правил.
Отмечается, что Рахим уже не является железным игроком основы, а Рияду уже исполнилось 30 лет, и он не является приоритетом на будущее. В обоих еще осталось по два года контракта с клубом. Наставник команды Хосеп Гвардиола хочет обновить атакующее звено команды.
Правда, Стерлинг хранит в себе коммерческую и спортивную ценность, поэтому его уход менее вероятен, чем трансфер Мареза.
Также клуб могут покинуть Ляпорт, который хочет вернуться в Ла Лигу, и Жезус, за которым следит "Ювентус".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает Стерлинга в 90 млн евро, Мареза - 42, Ляпорта - 45 и Жезуса - 60.
Популярное сейчас
- Ответственный момент. Шахтер в ближайшее время узнает соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
- Динамо - Ницца. Прогноз на товарищеский матч
- Стадион для Руха, новичок Десны, официальный переход Кухаревича. Главные новости за 16 июля
- Игроки сборной Англии не согласны с решением Саутгейта в финале Евро-2020
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО