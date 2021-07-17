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Манчестер Сити готов расстаться с двумя лидерами

Англия
(1 голосов)

Правда, уход маловероятен

Манчестер Сити готов расстаться с двумя лидерами

Новина українською

Английский "Манчестер Сити" готов отпустить своих двух лидеров: вингеров Рахима Стерлинга и Рияда Мареза. Об этом сообщает The Athletic.

"Горожане" нацелены на трансферы Гарри Кейна и Джека Грилиша, поэтому им нужно продать игроков для содержания баланса финансовых правил.

Отмечается, что Рахим уже не является железным игроком основы, а Рияду уже исполнилось 30 лет, и он не является приоритетом на будущее. В обоих еще осталось по два года контракта с клубом. Наставник команды Хосеп Гвардиола хочет обновить атакующее звено команды.

Правда, Стерлинг хранит в себе коммерческую и спортивную ценность, поэтому его уход менее вероятен, чем трансфер Мареза.

Также клуб могут покинуть Ляпорт, который хочет вернуться в Ла Лигу, и Жезус, за которым следит "Ювентус".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Стерлинга в 90 млн евро, Мареза - 42, Ляпорта - 45 и Жезуса - 60.

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити Рияд Марез
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.07.2021 в 16:54
возьмите Зину молодой дешёвый
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