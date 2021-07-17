Челси включился в борьбу за Кейна

Лондонский "Челси" решил навязать "Манчестер Сити" борьбу за нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна

Президенту "Тоттенхэма" Дэниэлу Леви вариант с продажей англичанина в "Челси" нравится больше, чем в "Ман Сити", поскольку включение нападающего Тэмми Абрахама в сделку выглядит более привлекательно, чем то, что могут предложить "горожане".

Клуб Тухеля пока не делал конкретного предложения по Кейну. Также неизвестно, согласится ли Харри, являющийся воспитанником "Тоттенхэма", на переход в другой клуб из Лондона.