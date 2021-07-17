Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси включился в борьбу за Кейна
Нападающий нужен Тухелю
Лондонский "Челси" решил навязать "Манчестер Сити" борьбу за нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна
Президенту "Тоттенхэма" Дэниэлу Леви вариант с продажей англичанина в "Челси" нравится больше, чем в "Ман Сити", поскольку включение нападающего Тэмми Абрахама в сделку выглядит более привлекательно, чем то, что могут предложить "горожане".
Клуб Тухеля пока не делал конкретного предложения по Кейну. Также неизвестно, согласится ли Харри, являющийся воспитанником "Тоттенхэма", на переход в другой клуб из Лондона.
Популярное сейчас
- Ответственный момент. Шахтер в ближайшее время узнает соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
- Санжар: Мне ничего не известно об этом Олимпике. Это новый проект, новые люди
- Бартулович: Не понимаю, как можно Хацкевича называть физруком
- Конте, Фонсека и Гаттузо остаются без работы. Итоговая таблица тренерских трансферов топ-5 лиг
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО