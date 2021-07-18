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Алиссон подпишет новый контракт с Ливерпулем
Игрок продолжит выступать в команде Клоппа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон близок к подписанию нового контракта с клубом до июня 2026-го года.
Переговоры 28-летнего игрока сборной Бразилии со своей командой находятся в финальной стадии. Ожидается, что новое соглашение будет подписано в ближайшие недели.
Действующий контракт Алиссона с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2024 года.
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Источник:FabrizioRomano
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