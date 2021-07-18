Алиссон подпишет новый контракт с Ливерпулем

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон близок к подписанию нового контракта с клубом до июня 2026-го года.

Переговоры 28-летнего игрока сборной Бразилии со своей командой находятся в финальной стадии. Ожидается, что новое соглашение будет подписано в ближайшие недели.

Действующий контракт Алиссона с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2024 года.