Грилиш не определился на счет перехода в Манчестер Сити. Он может остаться в Астон Вилле

Лидер "Астон Виллы", полузащитник Джек Грилиш, все еще не знает, как сложится его дальнейшая карьера.

Английского футболиста очень хочет подписать "Манчестер Сити", и готов заплатить около 100 млн фунтов. При этом сам игрок имеет определенные сомнения на счет переезда в команду Гвардиолы.

Также есть вариант, что Грилиш продлит контракт с "Астон Виллой", несмотря на то, что действующее соглашение рассчитано до 2025 года.