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Грилиш не определился на счет перехода в Манчестер Сити. Он может остаться в Астон Вилле

Англия
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Игрок все еще не принял решение о своем будущем

Грилиш не определился на счет перехода в Манчестер Сити. Он может остаться в Астон Вилле

Новина українською

Лидер "Астон Виллы", полузащитник Джек Грилиш, все еще не знает, как сложится его дальнейшая карьера.

Английского футболиста очень хочет подписать "Манчестер Сити", и готов заплатить около 100 млн фунтов. При этом сам игрок имеет определенные сомнения на счет переезда в команду Гвардиолы.

Также есть вариант, что Грилиш продлит контракт с "Астон Виллой", несмотря на то, что действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Джек Грилиш
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Источник:
TalkSport

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