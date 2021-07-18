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Грилиш не определился на счет перехода в Манчестер Сити. Он может остаться в Астон Вилле
Игрок все еще не принял решение о своем будущем
Лидер "Астон Виллы", полузащитник Джек Грилиш, все еще не знает, как сложится его дальнейшая карьера.
Английского футболиста очень хочет подписать "Манчестер Сити", и готов заплатить около 100 млн фунтов. При этом сам игрок имеет определенные сомнения на счет переезда в команду Гвардиолы.
Также есть вариант, что Грилиш продлит контракт с "Астон Виллой", несмотря на то, что действующее соглашение рассчитано до 2025 года.
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Источник:TalkSport
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