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Вест Хэм установил ценник на Ярмоленко
"Молотобойцы" готовы отпустить Андрея за 2 млн фунтов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко близок к тому чтобы покинуть стан "молотобойцев" уже этим летом.
Портал Football Insider сообщает, что английский клуб установил ценник на украинца в размере 2 млн фунтов. 31-летний игрок не входит в планы главного тренера лондонцев Дэвида Мойеса, а сам клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость.
Напомним, Андрей перешел в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" за 18 млн евро.
В прошлом сезоне Ярмоленко провел за клуб 26 матчей, забил 3 мяча и оформил 5 ассистов. Также вингер сыграл за сборную Украины на Евро-2020.
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