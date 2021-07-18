Челси продал молодого защитника в Кристал Пэлас

"Кристал Пэлас" обьявил о подписании центрального защитника лондонского "Челси".

Марк Гехи перешел в стан "стекольщиков" на полноценной основе. Контракт подписан сроком на 5 лет.

В прошлом сезоне 21-летний центбэк выступал за "Суонси" на правах аренды, за который отыграл 45 поединков.