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Челси продал молодого защитника в Кристал Пэлас
Гехи пополнил ряды "стекольщиков"
Твиттер "Кристал Пэлас"
"Кристал Пэлас" обьявил о подписании центрального защитника лондонского "Челси".
Марк Гехи перешел в стан "стекольщиков" на полноценной основе. Контракт подписан сроком на 5 лет.
В прошлом сезоне 21-летний центбэк выступал за "Суонси" на правах аренды, за который отыграл 45 поединков.
VieiraAndGuehiHD.png pic.twitter.com/MOJgaoJyMc— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 18, 2021
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