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Челси продал молодого защитника в Кристал Пэлас

Англия
(1 голосов)

Гехи пополнил ряды "стекольщиков"

Челси продал молодого защитника в Кристал Пэлас

Твиттер "Кристал Пэлас"

Новина українською

"Кристал Пэлас" обьявил о подписании центрального защитника лондонского "Челси".

Марк Гехи перешел в стан "стекольщиков" на полноценной основе. Контракт подписан сроком на 5 лет.

В прошлом сезоне 21-летний центбэк выступал за "Суонси" на правах аренды, за который отыграл 45 поединков.

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В статье: Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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