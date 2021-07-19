Арсенал подписывает защитника за 50 миллионов

"Арсенал" подписал защитника "Брайтона" Бена Уайта за 50 миллионов фунтов. Это третий самый дорогой трансфер в истории лондонского клуба.

Сообщается, что ранее "Брайтон" дважды отклонял предложения "Арсенала" в размере 40 и 47 миллионов фунтов. Согласован пятилетний контракт. Сумма контракта пока неизвестна.

Эта сделка стала третьим самым крупным подписанием в истории "Арсенала" после подписания Аубамеянга из "Боруссии Дортмунд" Николаса Пепе из "Лилля".