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Арсенал подписывает защитника за 50 миллионов

Англия
(1 голосов)

"Гуннеры" усилились защитником сборной Англии

Арсенал подписывает защитника за 50 миллионов

Фото: The Athletic / Автор: неизвестен

Новина українською

"Арсенал" подписал защитника "Брайтона" Бена Уайта за 50 миллионов фунтов. Это третий самый дорогой трансфер в истории лондонского клуба.

Сообщается, что ранее "Брайтон" дважды отклонял предложения "Арсенала" в размере 40 и 47 миллионов фунтов. Согласован пятилетний контракт. Сумма контракта пока неизвестна.

Эта сделка стала третьим самым крупным подписанием в истории "Арсенала" после подписания Аубамеянга из "Боруссии Дортмунд" Николаса Пепе из "Лилля".

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В статье: Арсенал (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Бен Уайт
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Источник:
Mirror

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