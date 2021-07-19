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Арсенал подписывает защитника за 50 миллионов
"Гуннеры" усилились защитником сборной Англии
Фото: The Athletic / Автор: неизвестен
"Арсенал" подписал защитника "Брайтона" Бена Уайта за 50 миллионов фунтов. Это третий самый дорогой трансфер в истории лондонского клуба.
Сообщается, что ранее "Брайтон" дважды отклонял предложения "Арсенала" в размере 40 и 47 миллионов фунтов. Согласован пятилетний контракт. Сумма контракта пока неизвестна.
Эта сделка стала третьим самым крупным подписанием в истории "Арсенала" после подписания Аубамеянга из "Боруссии Дортмунд" Николаса Пепе из "Лилля".
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