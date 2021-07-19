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Клопп дал комментарий касательно функционального состояния трех основных защитников Ливерпуля
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DAZN
Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что защитники "красных" будут фигурировать в его предсезонных планах. Напомним, Джо Гомес выбыл из-за травмы колена в ноябре 2020 года, в то время как Трент Александер-Арнольд пропустил чемпионат Европы из-за повреждения бедра; Вирджил Ван Дейк пропустил огромный отрезок сезона из-за столкновения с Пикфордом.
"Трент? Мне придется поговорить с нашими медиками. Думаю, они скажут, что ему пока слишком рано возвращаться на полные матчи. Он сыграет немного во вторник".
"Джо Гомес и Вирджил Ван Дейк – их ситуации похожи. Они прошли основной этап, однако им еще нужно поработать над своими кондициями. Проблем нет, они тренируются и уже не травмированы, просто парни совершенно точно не готовы на 100%. Их колени адекватно реагируют на нагрузку".
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