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Клопп дал комментарий касательно функционального состояния трех основных защитников Ливерпуля

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Клопп дал комментарий касательно функционального состояния трех основных защитников Ливерпуля

DAZN

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Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что защитники "красных" будут фигурировать в его предсезонных планах. Напомним, Джо Гомес выбыл из-за травмы колена в ноябре 2020 года, в то время как Трент Александер-Арнольд пропустил чемпионат Европы из-за повреждения бедра; Вирджил Ван Дейк пропустил огромный отрезок сезона из-за столкновения с Пикфордом.

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"Трент? Мне придется поговорить с нашими медиками. Думаю, они скажут, что ему пока слишком рано возвращаться на полные матчи. Он сыграет немного во вторник".

"Джо Гомес и Вирджил Ван Дейк – их ситуации похожи. Они прошли основной этап, однако им еще нужно поработать над своими кондициями. Проблем нет, они тренируются и уже не травмированы, просто парни совершенно точно не готовы на 100%. Их колени адекватно реагируют на нагрузку".

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Виргил ван Дейк Джозеф Гомес Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Goal.com

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