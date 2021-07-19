Клопп дал комментарий касательно функционального состояния трех основных защитников Ливерпуля

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что защитники "красных" будут фигурировать в его предсезонных планах. Напомним, Джо Гомес выбыл из-за травмы колена в ноябре 2020 года, в то время как Трент Александер-Арнольд пропустил чемпионат Европы из-за повреждения бедра; Вирджил Ван Дейк пропустил огромный отрезок сезона из-за столкновения с Пикфордом.

"Трент? Мне придется поговорить с нашими медиками. Думаю, они скажут, что ему пока слишком рано возвращаться на полные матчи. Он сыграет немного во вторник".