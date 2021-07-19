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СМИ: Челси заинтересован в двух ведущих футболистах атакующей линии мюнхенской Баварии
Победитель ЛЧ выходит на охоту – заедет в Мюнхен?
Eurosport
"Челси" планирует приобрести нападающего "Баварии" Роберта Левандовского – об этом сообщает издание The Sun. По информации источника, "синие" переключили свое внимание со страйкера "Боруссии Д" Эрлинга Холанда на польского форварда мюнхенцев.
Якобы Роман Абрамович готов предложить за Роберта 60 миллионов евро. Отметим, что в прошлом сезоне Левандовский наколотил 48 голов в 40 матчах за "Баварию" во всех соревнованиях.
Напомним, ранее стало известно, что "Челси" может продать Каллума Хадсона-Одои немецкому гранду, чтобы оформить трансфер 25-летнего Кингсли Комана.
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