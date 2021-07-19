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Угроза для Зинченко? Сити заинтересован в трансфере левого защитника Спортинга
Португальский клуб хочет выручить больше 30 млн евро за игрока
Фото: Getty Images/ Extra.ie
"Манчестер Сити" заинтересован в подписании левого защитника "Спортинга" Нуну Мендеша. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что "Сити" не готов платить "Спортингу" 50 миллионов евро. Предложение "горожан" в 30 миллионов евро было отвергнуто португальской стороной. Переговоры еще не окончены.
Добавим, что в минувшем сезоне 19-летний португалец провел 35 матчей за "Спортинг" во всех турнирах, забил 1 гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.
Напомним, что на позиции левого защитника в "Манчестер Сити" играет украинец Александр Зинченко.
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