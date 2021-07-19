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Угроза для Зинченко? Сити заинтересован в трансфере левого защитника Спортинга

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Португальский клуб хочет выручить больше 30 млн евро за игрока

Угроза для Зинченко? Сити заинтересован в трансфере левого защитника Спортинга

Фото: Getty Images/ Extra.ie

Новина українською

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании левого защитника "Спортинга" Нуну Мендеша. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что "Сити" не готов платить "Спортингу" 50 миллионов евро. Предложение "горожан" в 30 миллионов евро было отвергнуто португальской стороной. Переговоры еще не окончены.

Добавим, что в минувшем сезоне 19-летний португалец провел 35 матчей за "Спортинг" во всех турнирах, забил 1 гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Напомним, что на позиции левого защитника в "Манчестер Сити" играет украинец Александр Зинченко.

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В статье: Манчестер Сити Нуну Мендеш
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2021 в 15:10
Так а толку з тої зіни? Ні в захисті, ні в нападі.
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+1
0
vgolovan (полтава)
19.07.2021 в 14:39
"Спортинг" хоче отримати за футболіста понад 30 млн євро, "Сіті" своєю чергою не готовий платити 50 млн. - как это понять
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0
0
диментий с кремня (кременчуг)
19.07.2021 в 14:50
как это понять?...просто автору статьи нагрело чердак,а вообще тут косяки это обычное дело..Видать пишут новости те которых ни в какие СМИ не берут
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0
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