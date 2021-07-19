Угроза для Зинченко? Сити заинтересован в трансфере левого защитника Спортинга

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании левого защитника "Спортинга" Нуну Мендеша. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что "Сити" не готов платить "Спортингу" 50 миллионов евро. Предложение "горожан" в 30 миллионов евро было отвергнуто португальской стороной. Переговоры еще не окончены.

Добавим, что в минувшем сезоне 19-летний португалец провел 35 матчей за "Спортинг" во всех турнирах, забил 1 гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Напомним, что на позиции левого защитника в "Манчестер Сити" играет украинец Александр Зинченко.