  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон подписал бывшего полузащитника Кристал Пэлас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон подписал бывшего полузащитника Кристал Пэлас

Англия
(1 голосов)

Игрок присоединился на правах свободного агента

Эвертон подписал бывшего полузащитника Кристал Пэлас

talksport

Новина українською

30-летний английский полузащитник Эндрос Таунсенд присоединится к "Эвертону" на правах свободного агента.

У Таунсенда в июне закончился контракт с "Кристал Пэласом", за который он выступал с 2016 года.

В сезоне-2020/21 игрок провёл 34 матча в чемпионате АПЛ, в которых забил один гол и сделал пять голевых передач.

"Я играл под руководством Рафы в "Ньюкасле", поэтому знаю, насколько он качественный менеджер. Он хорош на тренировочном поле. Всегда старается работать усердно, и он также хороший человек", — приводит слова Таунсенда Sky Sports.

"Эвертон" проведёт первый матч АПЛ 14 августа дома с "Саутгемптоном".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Эндрос Таунсенд Эвертон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...