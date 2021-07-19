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Эвертон подписал бывшего полузащитника Кристал Пэлас
Игрок присоединился на правах свободного агента
talksport
30-летний английский полузащитник Эндрос Таунсенд присоединится к "Эвертону" на правах свободного агента.
У Таунсенда в июне закончился контракт с "Кристал Пэласом", за который он выступал с 2016 года.
В сезоне-2020/21 игрок провёл 34 матча в чемпионате АПЛ, в которых забил один гол и сделал пять голевых передач.
"Я играл под руководством Рафы в "Ньюкасле", поэтому знаю, насколько он качественный менеджер. Он хорош на тренировочном поле. Всегда старается работать усердно, и он также хороший человек", — приводит слова Таунсенда Sky Sports.
"Эвертон" проведёт первый матч АПЛ 14 августа дома с "Саутгемптоном".
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