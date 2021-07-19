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Челси готов продать Тимо Вернера

Англия
(1 голосов)

Лондонский клуб уже ищет клуб для игрока

Челси готов продать Тимо Вернера

Faisal HQ

Новина українською

Нападающий "Челси" Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб, пишет Sky in Germany. "Синие" уже связались с некоторыми топ-клубами и предложили им подписать немецкого нападающего.

Вернер стал игроком "Челси" в 2020 году, перейдя из "Лейпцига" за 53 миллиона евро. Нынешний контракт 25-летнего форварда рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне на его счету 53 игры во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер
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