Челси готов продать Тимо Вернера

Нападающий "Челси" Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб, пишет Sky in Germany. "Синие" уже связались с некоторыми топ-клубами и предложили им подписать немецкого нападающего.

Вернер стал игроком "Челси" в 2020 году, перейдя из "Лейпцига" за 53 миллиона евро. Нынешний контракт 25-летнего форварда рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне на его счету 53 игры во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.