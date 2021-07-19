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Челси готов продать Тимо Вернера
Лондонский клуб уже ищет клуб для игрока
Faisal HQ
Нападающий "Челси" Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб, пишет Sky in Germany. "Синие" уже связались с некоторыми топ-клубами и предложили им подписать немецкого нападающего.
Вернер стал игроком "Челси" в 2020 году, перейдя из "Лейпцига" за 53 миллиона евро. Нынешний контракт 25-летнего форварда рассчитан до 2025 года.
В прошлом сезоне на его счету 53 игры во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.
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