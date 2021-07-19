Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руни: Манчестер Юнайтед поборется за титул
Главный тренер Дерби Каунти верит в успех своей бывшей команды
Главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни поделился мнением о "Манчестер Юнайтед".
"Сейчас они на таком этапе, когда фанаты жаждут успеха, трофеев. На Оле и его штаб в связи с этим будет оказываться давление.
Но можно увидеть, что они становятся все лучше. Думаю, они смогут побороться за титул в следующем сезоне", – сказал Руни в интервью Sky Sports.
Напомним, что Руни выступал за "красных" с 2004 по 2017 год.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально: Рух будет играть на Арене-Львов. Контракт подписан
- Источник: У Руха не получится проводить домашние матчи УПЛ на стадионе Динамо
- Рух договорился с Динамо о проведении домашних матчей на Лобановского
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
Новости по теме
- 20:58 Зарубежные Руни - о Манчестер Юнайтед: Думаю, они смогут побороться за титул в следующем сезоне
- 03:05 Зарубежные Ливерпуль подписал двух центрбеков, Мустафи будет спасать Шальке от вылета. Онлайн последнего дня трансферного окна
- 17:23 Зарубежные Гари Невилл: Надеюсь, все команды Руни будут его зеркалом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...