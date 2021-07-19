  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Руни: Манчестер Юнайтед поборется за титул
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руни: Манчестер Юнайтед поборется за титул

Англия
(1 голосов)

Главный тренер Дерби Каунти верит в успех своей бывшей команды

Руни: Манчестер Юнайтед поборется за титул

Новина українською

Главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни поделился мнением о "Манчестер Юнайтед".

"Сейчас они на таком этапе, когда фанаты жаждут успеха, трофеев. На Оле и его штаб в связи с этим будет оказываться давление.

Но можно увидеть, что они становятся все лучше. Думаю, они смогут побороться за титул в следующем сезоне", – сказал Руни в интервью Sky Sports.

Напомним, что Руни выступал за "красных" с 2004 по 2017 год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уэйн Руни Дерби Каунти Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...