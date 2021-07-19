Руни: Манчестер Юнайтед поборется за титул

Главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни поделился мнением о "Манчестер Юнайтед".

"Сейчас они на таком этапе, когда фанаты жаждут успеха, трофеев. На Оле и его штаб в связи с этим будет оказываться давление.

Но можно увидеть, что они становятся все лучше. Думаю, они смогут побороться за титул в следующем сезоне", – сказал Руни в интервью Sky Sports.

Напомним, что Руни выступал за "красных" с 2004 по 2017 год.