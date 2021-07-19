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Арсенал выкупил контракт одноклубника Богдана Михайличенко

Англия
(1 голосов)

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Арсенал выкупил контракт одноклубника Богдана Михайличенко

Фото: Арсенал

Новина українською

Альберт Самби Локонга - новичок английского "Арсенала".

Сумма трансфера - 17,5 млн евро.

Игрок на поле занимает позицию центрального или опорного полузащитника.

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У 21-летнего бельгийца есть также гражданство ДР Конго. Он выступал за молодежную сборную Бельгии.

Является воспитанником бельгийского "Андерлехта", где также играет украинец Богдан Михайличенко. С 2018 года Самби является игроком основной команды.

В сезоне 2020/21 провел 37 поединков в Лиге Жупилер, забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи.

Albert Sambi LokongaАрсенал выкупил контракт одноклубника Богдана Михайличенко - изображение 2

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В статье: Арсенал (Лондон) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко Альберт Самби Локонга
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
19.07.2021 в 22:19
А Михайличенко выкупить не???
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