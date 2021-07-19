Арсенал выкупил контракт одноклубника Богдана Михайличенко

Альберт Самби Локонга - новичок английского "Арсенала".

Сумма трансфера - 17,5 млн евро.

Игрок на поле занимает позицию центрального или опорного полузащитника.

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У 21-летнего бельгийца есть также гражданство ДР Конго. Он выступал за молодежную сборную Бельгии.

Является воспитанником бельгийского "Андерлехта", где также играет украинец Богдан Михайличенко. С 2018 года Самби является игроком основной команды.

В сезоне 2020/21 провел 37 поединков в Лиге Жупилер, забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи.