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Арсенал выкупил контракт одноклубника Богдана Михайличенко
Конкурента для Уилкока и Джаки
Фото: Арсенал
Альберт Самби Локонга - новичок английского "Арсенала".
Сумма трансфера - 17,5 млн евро.
Игрок на поле занимает позицию центрального или опорного полузащитника.
У 21-летнего бельгийца есть также гражданство ДР Конго. Он выступал за молодежную сборную Бельгии.
Является воспитанником бельгийского "Андерлехта", где также играет украинец Богдан Михайличенко. С 2018 года Самби является игроком основной команды.
В сезоне 2020/21 провел 37 поединков в Лиге Жупилер, забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи.
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