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Джесси Лингард после перехода в Вест Хэм начал записывать личные достижения на доске

Англия
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Джесси Лингард после перехода в Вест Хэм начал записывать личные достижения на доске

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Атакующий полузащитник или вингер с лондонского "Вест Хэм" Джесси Лингард показал в Инстаграме доску своих достижений.

Ее он вел с начала года - с тех пор, как ушел в аренду их "Манчестер Юнайтед" в "Вест Хэм Юнайтед".

На доске он записывал свои мечты и достижения, а также процесс их воплощения.

Эту доску Лингард назвал "Джесси 2.0".

В составе "Вест Хэм" в сезоне 2020/21 Джесси провел 16 поединков, забил 9 голов, сделал 4 ассиста. В составе "Манчестер Юнайтед" провел 3 матча, результативными действиями не отметился.

Джесси Лингард после перехода в Вест Хэм начал записывать личные достижения на доске - изображение 1

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В статье: Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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