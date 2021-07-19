Джесси Лингард после перехода в Вест Хэм начал записывать личные достижения на доске

Атакующий полузащитник или вингер с лондонского "Вест Хэм" Джесси Лингард показал в Инстаграме доску своих достижений.

Ее он вел с начала года - с тех пор, как ушел в аренду их "Манчестер Юнайтед" в "Вест Хэм Юнайтед".

На доске он записывал свои мечты и достижения, а также процесс их воплощения.

Эту доску Лингард назвал "Джесси 2.0".

В составе "Вест Хэм" в сезоне 2020/21 Джесси провел 16 поединков, забил 9 голов, сделал 4 ассиста. В составе "Манчестер Юнайтед" провел 3 матча, результативными действиями не отметился.