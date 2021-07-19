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Джесси Лингард после перехода в Вест Хэм начал записывать личные достижения на доске
Что из этого вышло?
Атакующий полузащитник или вингер с лондонского "Вест Хэм" Джесси Лингард показал в Инстаграме доску своих достижений.
Ее он вел с начала года - с тех пор, как ушел в аренду их "Манчестер Юнайтед" в "Вест Хэм Юнайтед".
На доске он записывал свои мечты и достижения, а также процесс их воплощения.
Эту доску Лингард назвал "Джесси 2.0".
В составе "Вест Хэм" в сезоне 2020/21 Джесси провел 16 поединков, забил 9 голов, сделал 4 ассиста. В составе "Манчестер Юнайтед" провел 3 матча, результативными действиями не отметился.
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