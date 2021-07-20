Звездный футболист АПЛ арестован из-за действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних

Один из футболистов Английской премьер-лиги арестован по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Имя футболиста держат в секрете по юридическим причинам. Но факт ареста 31-летнего мужчину подтвердила Полиция Большого Манчестера.

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Mirror, ссылаясь на свой источник, заявляет, что футболист является звездным, с большой зарплатой. Но национальность не уточняется.

А его клуб подтвердил изданию, что уже устранил игрока от тренировок до окончания полицейского и судебного разбирательств. Арест состоялся в пятницу.