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Звездный футболист АПЛ арестован из-за действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних
Одного из Манчестеров - Юнайтед или Сити?
Один из футболистов Английской премьер-лиги арестован по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Имя футболиста держат в секрете по юридическим причинам. Но факт ареста 31-летнего мужчину подтвердила Полиция Большого Манчестера.
Mirror, ссылаясь на свой источник, заявляет, что футболист является звездным, с большой зарплатой. Но национальность не уточняется.
А его клуб подтвердил изданию, что уже устранил игрока от тренировок до окончания полицейского и судебного разбирательств. Арест состоялся в пятницу.
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