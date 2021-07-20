Лидер Эвертона подозревается в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних

Пресс-служба футбольного клуба "Эвертон" заявила, что один из футболистов первой команды был отстранен от коллектива до конца полицейского расследования. Инцидент базируется на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних.

"Клуб действительно может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Мы продолжим оказывать поддержку властям в их расследованиях, в настоящее время не будем делать никаких заявлений".

По информации английской прессы, преступник – 31-летний женатый футболист, сейчас его выпустили под залог. Предполагается, что им может оказаться исландский лидер "ирисок" Гильфи Сигурдссон. Он подходит по описанию, 3 дня назад хавбек отсутствовал на спарринге против "Блэкберна".