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Лидер Эвертона подозревается в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних

Англия
(1 голосов)

Тихий ужас

Лидер Эвертона подозревается в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба футбольного клуба "Эвертон" заявила, что один из футболистов первой команды был отстранен от коллектива до конца полицейского расследования. Инцидент базируется на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних.

"Клуб действительно может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Мы продолжим оказывать поддержку властям в их расследованиях, в настоящее время не будем делать никаких заявлений".

По информации английской прессы, преступник – 31-летний женатый футболист, сейчас его выпустили под залог. Предполагается, что им может оказаться исландский лидер "ирисок" Гильфи Сигурдссон. Он подходит по описанию, 3 дня назад хавбек отсутствовал на спарринге против "Блэкберна".

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В статье: Гилфи Сигурдссон Эвертон (Ливерпуль) Гульфи Сигурдссон
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Источник:
Everton

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Комментарии (1)
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rivnenskyi (Рівне)
20.07.2021 в 10:07
Дуже сумніваюся, що він бігав і гвалтував у парках неповнолітніх. Найшвидше за все якась повія, дізнавшись про багатство клієнта вирішила раптово пригадати про свій вік.
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